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بالفيديو.. اندلاع حريق في مركز للأعمال في موسكو

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

اندلع اليوم الجمعة حريق في مركز للأعمال يقع في غرب العاصمة الروسية موسكو، ووفقا لمعطيات وزارة الطوارئ الروسية فإن الحريق ممتد على مساحة 1000 متر مربع.

العالم - روسيا

وأشار مصدر في خدمة الطوارئ، إلى أن الحريق اجتاح مركز الأعمال Grand Setun Plaza في غرب موسكو، وبحسب المعطيات الأولية فإن الحريق ممتد في الطوابق الأربعة الأولى من المبنى، الذي بدأ استخدامه قبل 10 سنوات.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان: "في تمام الساعة 09:31 (بتوقيت موسكو) تم تلقي معلومات حول اندلاع حريق في المركز التجاري، وتبلغ مساحة الحريق 1000 متر مربع، ويشارك في إخماده 180 شخصا و41 آلية".

وأشارت إلى أنه يتم إجلاء الأشخاص من المبنى، كذلك أشارت الوزارة إلى أنه تم استدعاء 15 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، ولم يتم الكشف عن وقوع إصابات.

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