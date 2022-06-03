شاهد..هكذا اثبت اليمنيون ان العدوان مؤامرة اميركية

العالم - خاص بالعالم

وقال عامر في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن منذ أن أطلق الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي" الصرخة بوجه المستكبرين تغيير الواقع بشكل كامل في اليمن والمنطقة، حيث اصبح هناك فعل عملي يندد ويرفض الاستكبار العالمي والهمينة الاميركية . اضاف، أن الشعب اليمني اليوم يعيش في العام الثامن في مواجهة العدوان.

واوضح، عامر أن الشعب اليمني يعيش مصاديق ثمار هذه الصرخة حيث لم ولن يخضع للاستكبار العالمي ولا لادواته في المنطقة.

هذا ونظم أهالي محافظة صعدة اليمنية اليوم الجمعة، مسيرة حاشدة إحياءً للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين.

ويذكر أن أبناء الشعب اليمني يحيون كل عام، ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين" التي أسسها الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي" ويقيمون فعاليات عديدة من ندوات ومعارض توظف لتوعية الناس بالهدف من مقاومة الاستكبار العالمي وأهمية الشعار، وضرورة الوقوف ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من الغزاة المعتدين، معلنين النفير إلى الجبهات ومواصلة رفدها بالرجال وقوافل المساعدات.

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