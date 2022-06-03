شاهد.. زيلنسكي يعترف بسيطرة موسكو على خمس بلاده

العالم - خاص بالعالم

وفي كلمة له أمام برلمان لوكسمبورغ، قال زيلينسكي ان الخطوط الأمامية للمعركة تمتد على مدى الف كيلومتر، واصفا الوضع شرقي البلاد بالصعب جدا، واكد ان الحرب الدائرة منذ مئة يوم يقتل فيها ما يقارب مئة جندي اوكراني يوميا ويصاب 500 آخرين بجروح.

مسؤول أوكراني بدوره اعترف بقرب القوات الروسية من السيطرة على 80 في المئة من مدينة سيفيرودونيتسك بمقاطعة لوغانسك، كما أعلن حاكم لوغانسك "سيرغي غايداي" أن القوات الروسية تعزّز مواقعها وسط المدينة، وتشن هجمات على الأحياء الشمالية، والجنوبية، والشرقية من المدينة.

وفي المقابل اكد "فاليري فادييف" مستشار الرئيس الروسي اكد الحرب في أوكرانيا، لن تنتهي حتى تتحقق الأهداف التي وضعها الرئيس "فلاديمير بوتين" في إقليم دونباس.

أما وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" فقد كشف عن مسارعة بلاده إرسال الأسلحة لأوكرانيا، حتى تكون كييف في موقف قوي في أي مفاوضات تخوضها مستقبلا مع روسيا، وأضاف أن بوتين كان يريد من العملية العسكرية في أوكرانيا تقسيم أوروبا، لكن ما حصل كان عكس ذلك، بحسب قوله.

الكرملين سارع في الرد على تصريحات بلينكن واعتبر المتحدث باسمه "ديمتري بيسكوف"، ان خطط الولايات المتحدة لبيع طائرات مسيرة لكييف لاستخدامها في ساحة المعركة ضد روسيا لن تغير معايير الحرب في أوكرانيا.

سياسيا، اعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرض حزمة سادسة من العقوبات على روسيا، تشمل خفض واردات الدول الأوروبية من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا "فون دير لاين" أن دول الاتحاد متفقة على تعزيز دفاعاتها وضمان إمدادات الطاقة ومواجهة أزمة نقص الغذاء الناشئة.