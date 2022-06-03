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مراسل العالم:القوات الروسية تنشر نظام الدفاع الجوي "بانتسيراس" في مطار القامشلي في ظل تهديدات تركية بعملية عسكرية في الأراضي السورية

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

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