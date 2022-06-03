شاهد..بلقاسم حسن: الإمام الخميني(رض) هو قائد أكبر ثورة في القرن الـ20

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج لقاء وحوار سيبث لاحقا على قناة العالم قال بلقاسم ان ثورة الامام الخميني (رض) هي ثورة اصلاحية ضد الطغيان والجور والشر من اجل الدفاع عن الحرية والحق والعدل والمساواة.

وأضاف، لست انا من يضيف شيء عن شخصية الامام الخميني (رض)، لكن اوكد على بعض المعاني التي يرمز اليها هذا الرجل، هو قائد ثورة كبرى من أكبر ثورات القرن الـ20، وهو قائد ثورة كبرى ذات طابع اسلامي في حين اغلب الثورات التي عرفها هذا القرن، ذات طابق آخر فالبصمة الدينية كانت هي الطاغية، مؤكدا أن من أحب الثورة الإيرانية تـأثر بهذا الجانب ومن كره الثورة الايراني من هذا الجانب ايضا، يعني الموقف من الدين بشكل أو باخر كان حاسما.

وأكد بلقاسم حسن، أن الإمام الخميني (رض) هو رمز الثبات والصمود بوجه احد اطغى الحكام في العالم، ليس فقط في البلاد الاسلامية، شاه ايران، الشاه الذي كان يمثل عدوانا متواصلا على شعبه وعلى الأمة، وكان حليفا كبيرا جدا للقوة الإستعمارية.