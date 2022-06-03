بوتين: دور إفريقيا على الساحة الدولية آخذ في الازدياد

العالم - روسيا

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيس الروسي والرئيس السنغالي، ماكي سال، الذي وصل إلى سوتشي صباح اليوم، الجمعة 3 يونيو، حيث تابع الرئيس بأن روسيا والسنغال احتفلتا بالعام الـ 60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كذلك فسوف يحتفل العالم بإنشاء الاتحاد الإفريقي خلال أيام.

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا دائما ما كانت تدعم إفريقيا في صراعها ضد الاستعمار، وقد استقبلت روسيا منذ ثلاثة أعوام قمة روسيا إفريقيا، التي وضعت العلاقات الروسية الإفريقية على عتبة مرحلة جديدة، تؤكد فيها روسيا على اهتمامها بالقارة السمراء.

كذلك نوه الرئيس الروسي إلى أنه خلال الأشهر الأولى من العام الجاري فقد ارتفع التبادل التجاري بنسبة 34%، وتعتزم روسيا المضي قدما في هذا المسار.

من جانبه صرح الرئيس السنغالي بأن الأزمة الراهنة قد عقدت الأمور، خاصة فيما يتعلق بالحبوب والأسمدة، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي في القارة الإفريقية ككل.