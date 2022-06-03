القوات التركية تعتدي بالمدفعية على محيط عين عيسى بريف الرقة

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لـ سانا: إن القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها قصفت بالمدفعية الثقيلة منذ صباح اليوم قرية الدبس ومحيطها بريف بلدة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية.

ولفتت المصادر إلى أن الطيران التركي حلق بكثافة في سماء مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي منذ ساعات الفجر فيما تواصل الطائرات المسيرة التركية طلعاتها التجسسية على طول خطوط التماس بالريف الشمالي.

وكان القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها قصفت بالمدفعية أمس مناطق في ناحية عين عيسى وقرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض بالريف الشمالي للرقة كما اعتدوا على قرى أم حرملة ودادا عبدال شمال بلدة أبو راسين بريف الحسكة الشمالي الغربي ماتسبب بوقوع أضرار مادية وتدمير منازل سكنية والحاق الضرر بالبنية التحتية.