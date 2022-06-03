الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق الكويت

العالم- الكويت

وقالت الوزارة في بيان إن على مواطنيها عدم دخول منطقة جليب الشيوخ بالعاصمة الكويتية نظرا لارتفاع معدلات الجريمة بتلك المنطقة، مبينة أن "وزارة الداخلية الكويتية حددت جليب الشيوخ، على أطراف مطار الكويت الدولي، بأنها منطقة عالية الجريمة".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت متأخر من الخميس استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة جيم هولتسنايدر، على خلفية منشورات حول المثلية.

وأكدت الخارجية ضرورة احترام القوانين والنظم السارية والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات، التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.