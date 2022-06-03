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الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الجمعة الى 141 الفا و321 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 171 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و232 الفا و614 شخصا.

وأضافت أن486 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 53 الف و489 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و317 ألف و207 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت امس الخميس عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا منذ ظهر الاربعاء حتى ظهر الخميس وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.

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