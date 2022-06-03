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أمير عبداللهيان: خطوة واشنطن والترويكا الاوروبية لإعداد مسودة قرار في مجلس حكام الوكالة الذرية تعارض الأعراف الدبلوماسية ومتسرعة وغير بناءة

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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