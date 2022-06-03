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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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أمير عبداللهيان يؤكد خلال اتصال مع جوزيف بوريل امتلاك بلاده الارادة والاستعداد للاستمرار في محادثات فيينا وانجاحها في مسار واقعي ومتفق عليه
أمير عبداللهيان: خطوة واشنطن والترويكا الاوروبية لإعداد مسودة قرار في مجلس حكام الوكالة الذرية متسرعة وغير بناءة وتناقض الأعراف الدبلوماسية
أمير عبداللهيان: زيارة مدير عام الوكالة الذرية إلى تل أبيب على اعتاب اجتماع مجلس حكام الوكالة تتعارض مع مبدأ الحياد ومكانة الوكالة الفنية والمهنية
أمير عبداللهيان: زيارة مدير عام الوكالة الذرية إلى تل أبيب على اعتاب اجتماع مجلس حكام الوكالة يتعارض مع مبدأ الحياد ومكانة الوكالة الفنية والمهنية
أمير عبداللهيان: أي خطوة سياسية من قبل واشنطن والترويكا الأوروبية في مجلس حكام الوكالة الذرية ستواجه برد إيراني ملائم وفوري ومؤثر
أمير عبداللهيان: خطوة واشنطن والترويكا الاوروبية لإعداد مسودة قرار في مجلس حكام الوكالة الذرية تعارض الأعراف الدبلوماسية ومتسرعة وغير بناءة
مراسل العالم:القوات الروسية تنشر نظام الدفاع الجوي "بانتسيراس" في مطار القامشلي في ظل تهديدات تركية بعملية عسكرية في الأراضي السورية
مراسل العالم: اندلاع حريق على نطاق واسع في مركز للأعمال غرب العاصمة الروسية موسكو
إبراهيم العبيدي: محافظة صعدة صامدة لأنه أهلها أوفياء لليمن وللقيادة
مسيرات إحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين في صعدة اليمنية
أمير عبداللهيان: زيارة مدير عام الوكالة الذرية إلى تل أبيب على اعتاب اجتماع مجلس حكام الوكالة تتعارض مع مبدأ الحياد ومكانة الوكالة الفنية والمهنية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش
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