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أمير عبداللهيان يؤكد خلال اتصال مع جوزيف بوريل امتلاك بلاده الارادة والاستعداد للاستمرار في محادثات فيينا وانجاحها في مسار واقعي ومتفق عليه

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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