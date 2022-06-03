شاهد.. طالبة كويتية تلفت الأنظار بكلمتها عن الأقصى خلال تخرجها من جامعة أمريكية

العالم- الكويت

يشار إلى ان موقف الكويت الرسمي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير على مدى عقود من الزمن باعتبار “فلسطين قضية مركزية في السياسة الكويتية”.

حيث لا تعترف الكويت بوجود "دولة إسرائيل"، وتطلق عليها وصف “الكيان الصهيوني” أو “فلسطين المحتلة”، وتسمي القنوات التلفزيونية الرسمية الخاصة من يقُتل من الفلسطينيين بـ“الشهداء” والدفاع الفلسطيني بـ“المقاومة الفلسطينية”، وكل تحرك إسرائيلي ضد الفلسطينيين بـ“الاعتداءات الصهيونية”.

وتعتبر أية دعوة للتطبيع خيانة وجريمة بحكم القانون. فوفقاً لدستور الكويت 1962، وللمرسوم الأميري الصادر في 25 يونيو/حزيران 1967 بإعلان “قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة.