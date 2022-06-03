الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٢:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. طالبة كويتية تلفت الأنظار بكلمتها عن الأقصى خلال تخرجها من جامعة أمريكية

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر للطالبة الكويتية نورة غازي بودي عبرت فيه عن دعمها لفلسطين، أثناء إلقائها كلمة الخريجين كونها الأولى على دفعتها في أكاديمية الإبداع الأمريكية في الكويت.

العالم- الكويت

يشار إلى ان موقف الكويت الرسمي تجاه القضية الفلسطينية لم يتغير على مدى عقود من الزمن باعتبار “فلسطين قضية مركزية في السياسة الكويتية”.

حيث لا تعترف الكويت بوجود "دولة إسرائيل"، وتطلق عليها وصف “الكيان الصهيوني” أو “فلسطين المحتلة”، وتسمي القنوات التلفزيونية الرسمية الخاصة من يقُتل من الفلسطينيين بـ“الشهداء” والدفاع الفلسطيني بـ“المقاومة الفلسطينية”، وكل تحرك إسرائيلي ضد الفلسطينيين بـ“الاعتداءات الصهيونية”.

وتعتبر أية دعوة للتطبيع خيانة وجريمة بحكم القانون. فوفقاً لدستور الكويت 1962، وللمرسوم الأميري الصادر في 25 يونيو/حزيران 1967 بإعلان “قيام الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة.

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق الكويت

"شباب لأجل القدس" في الكويت تقيم ندوة للتنديد باغتيال "شيرين أبو عاقلة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية للصرخة بمدينة حجة اليمنية

الدفاع الروسية: كييف فبركت بدعم من لندن فيديو حول معركة وهمية مع القوات الروسية

سوريا: الاتحاد الأوروبي يكرر الأكاذيب حول الأوضاع في البلاد

3 قتلى وإصابات بحادث قطار في ألمانيا

لتعزيز العلاقات بينهما.. الكشف عن اتفاق أمني سري بين السعودية وكيان الاحتلال

خلال مئة يوم من العملية العسكرية الروسية... الكرملين: تم تحقيق أهداف معينة في أوكرانيا