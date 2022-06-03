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الدفاع الروسية: كييف فبركت بدعم من لندن فيديو حول معركة وهمية مع القوات الروسية

الدفاع الروسية: كييف فبركت بدعم من لندن فيديو حول معركة وهمية مع القوات الروسية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية أنتجت في مقاطعة نيكولايف (جنوب) وبدعم بريطاني فيديو مفبركا حول معركة مزعومة مع "قوات روسية متفوقة".

العالم- روسيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف اليوم الجمعة إنه على وقع كارثة كييف السياسية في ماريوبول والفشل العسكري في دونباس، "نظم نظام كييف، بدعم مالي من بريطانيا، تصوير مقاطع فيديو "تهدف لرفع المعنويات" وموجهة للجمهور الغربي والأوكراني.

وتابع: "على وجه التحديد، تم في 28 مايو بالقرب من قرية ميشكوفكا في مقاطعة نيكولايف، تصوير لقطات فيديو مفبركة أريد تأكيد "الكفاءة العالية" المزعومة للقوميين الأوكرانيين في استخدام الأسلحة الغربية".

وأضاف أنه "من أجل إضفاء صبغة درامية أكثر للمشهد، أصر المشرفون البريطانيون على فبركة معركة، لم تحدث في الواقع قط، بين نازيين أوكرانيين و"جنود روس متفوقين عليهم عددا".

وأوضح المتحدث أن دور "خصوم" النازيين الأوكرانيين في الفيلم القصير المفبرك أداه أفراد من وحدة الدفاع الإقليمي المحلية ارتدوا اشارات حمراء، فيما اضطر منتجو الفيديو، بسبب غياب المعدات العسكرية الروسية "المغتنمة"، إلى استخدام مدرعات وناقلات جنود أوكرانية.

وأضاف المتحدث أنه "من المقرر تصوير فيديوهات جديدة في يومي 5 و6 يونيو، وستخصص مواد الفيديو تلك لشهادات "أوكرانيين عاديين" يتهمون روسيا "بقصف متعمد لمناطق سكانية سلمية".

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