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النخالة: لولا الدعم السياسي والمادي الإيراني للقضية الفلسطينية رغم الضغوط لما كنا نرى اليوم نموذج الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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