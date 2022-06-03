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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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المرتضى: قضية الأمام الخميني كانت توحيد الله ووحدة المستضعفين
كلمة وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)
مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)
فيروزنيا: اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية تسطر الملاحم في مواجهة الاحتلال
فيروزنيا: إيران ستبقى داعمة للمقاومة في لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
فيروزنيا: الثورة الإسلامية لم تتراجع عن مبادئها وأهدافها على مدى أربعة عقود
كلمة السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)
فيروزنيا: على مدى أربعة عقود كل محاولات استهداف الثورة باءت بالفشل
كلمة السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)
مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)
فيروزنيا: إيران ستبقى داعمة للمقاومة في لبنان في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.