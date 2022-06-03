شاهد..دلالات إحياء الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين

العالم - مراسلوان

وقالت مراسلة العالم في صنعاء خلال اتصال مباشر، إن اليوم يمر 20 عاما على اطلاق شعار "صرخة بوجه الاستكبار" من قبل الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي"، وهو بالتحديد عام 2002، حيث زرع شوكة في عيون دول الاستكبار العالمي.

واضافت، أن هذا الشعار كان سلاح بوجه الاستكبار وخلق وعي كبير في الوسط اليمني، كما انه خلق وعي حتى على مستوى الامة العربية والاسلامية.

واشارت الى ان اليمنيين يعتبرون هذا الشعار صرخة بوجه الاستكبار العالمي والمنقذ لهم من وطأة هيمنة الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا.

يذكر أن أبناء الشعب اليمني يحيون كل عام، ذكرى "الصرخة في وجه المستكبرين" التي أسسها الشهيد "حسين بدر الدين الحوثي"، حيث يقيمون خلالها فعاليات عديدة من ندوات ومعارض توظف لتوعية الناس بالهدف من مقاومة الاستكبار العالمي وأهمية الشعار، وضرورة الوقوف ضد كيان الاحتلال الاسرائيلي، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخططات وأبعاد العدوان وأطماعه في اليمن وأهمية مواصلة الصمود ورفد الجبهات حتى تحقيق النصر وتطهير البلاد من الغزاة المعتدين، معلنين النفير إلى الجبهات ومواصلة رفدها بالرجال وقوافل المساعدات.