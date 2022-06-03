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كلمة رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني (قدس سره)

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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