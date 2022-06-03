مقتل عناصر لـ'قسد' باشتباكات مع عشيرة عربية في سوريا

العالم - سوريا

وأسفرت الاشتباكات عن خسائر بشرية وعسكرية وتحييد 4 عربات عسكرية إحداها أمريكية.

وأفادت "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادر محلية إن مجموعة من أبناء عشيرة (الشعيطات) العربية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع دورية مسلحة تابعة لـ "قسد" خلال مداهمتها لحي الموح وسط البلدة، فجر اليوم الجمعة 3 حزيران/ يونيو، بهدف اعتقال مجموعة من الشبان بتهمة التواصل مع الجيش العربي السوري.

وتابعت المصادر أن الاشتباكات آدت لمقتل 4 من مسلحي "قسد" وإصابة آخرين بجروح، كما تم تدمير سيارة عسكرية للتنيظم الموالي لجيش الاحتلال الأمريكي، لهم وإعطاب 3 سيارات اخرى بينها سيارة نوع "بازيرة" الأمريكية.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أدت أيضا لمقتل الشاب حمد مهيدي مفرج الخضر، من أبناء البلدة.

وبينت المصادر بأن مجموعة كبيرة من مسلحي "قسد" مدعومة بالطيران المروحي والمسير الأمريكي والمدرعات تحاصر البلدة من جميع الاتجاهات وتنفذ حملات اعتقالات واسعة في حي الموح والأحياء المجاورة، اليوم الجمعة، مع مخاوف من أفعال انتقامية ضدهم.

وارسلت "قسد" تعزيزات عسكرية إلى بلدة أبوحمام بريف ديرالزور الشرقي، خوفاً من تطور الاشتباكات مع المدنيين في المنطقة على خلفية مقتل شاب مدني بالإضافة إلى مقتل 4 من عنصرها.

وتشهد مناطق وأرياف شرقي سوريا، دير الزور والرقة و الحسكة، تزايداً كبيراً في حالة الرفض الشعبي والعشائري لممارسات جيش الاحتلال الأمريكي و"قسد" التي تتركز على اعتقال المدنيين وزج الشبان في معسكرات "التجنيد الإجباري" وسرقة الثروات الباطنية للشعب السوري.