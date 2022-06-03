مباراة ودية تجمع ايران والجزائر يوم 12 يونيو الجاري

العالم - إيران

وقال مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم صلاح عبود في تصريح للاذاعة الجزائرية، ان المنتخب الجزائري سيواجة نظيره الايراني يوم 12 يونيو /حزيران الجاري في الدوحة ، ولم يتبق سوى التفاصيل الإدارية لإضفاء الطابع الرسمي على المباراة.

واعتبر الاتحاد الجزائري هذه المباراة فرصة مناسبة في يوم الفيفا.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يتواجد حاليا في الدوحة في معسكر تدريبي.

ويستعدّ المنتخب الوطني الإيراني لِنهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلَين، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأميركا و الفائز من مباراة أوكرانيا وويلز.

وكانت ايران قد فازت على الجزائر 2-1 في مباراة ودية اقيمت في 27 مارس 2018 بِالنّمسا، ضمن استعدادات مونديال روسيا.