الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..100 يوم على الحرب في اوكرانيا فما هو الجديد؟

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

مئة يوم مرت على هذه الحرب، حققت روسيا من خلال عملياتها العسكرية فيها بعضا من أهدافها، وتعتزم مواصلتها حتى تحقيق جميع الأهداف.

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف": "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة، روسيا ستواصل العمليات حتى تتحقق جميع الأهداف".

في الأثناء تنتظر كييف تسلم أنظمة إطلاق صواريخ أقوى وعد بها الرئيس الأميركي "جو بايدن"، على أمل أن يغير ذلك ميزان القوى على الأرض.

وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن الطواقم بدأت التدرب في أوروبا والولايات المتحدة على استخدام راجمات الصواريخ الأميركية، ودعا الغرب إلى اتخاذ إجراءات لتسريع عمليات إرسال المساعدات العسكرية.

لكن ثمة مخاوف لدى حلف شمال الأطلسي الناتو، من أن تتحول العمليات العسكرية إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "يجب أن تستعد الدول الغربية لحرب استنزاف على أمد طويل، الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها؛ لكننا لا نرى أي بوادر بهذا الاتجاه في هذه المرحلة".

تتقاسم الأمم المتحدة الآراء مع ستولتنبرغ، فهي تعتبر أن هذه معركة لن ينتصر فيها أي طرف، بدلا من ذلك فهي تحصد الخسائر على كافة الصعد وخصوصا فيما يتعلق بحياة المدنيين.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يفصل 3 بنوك روسية عن 'سويفت'

روسيا تنشر منظومة دفاع جوي قرب قواعد التحالف الدولي في القامشلي

عمال شركة بولندية خاضعة للعقوبات ضد روسيا: عقوباتكم العمياء تضربنا نحن!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهند: على أوروبا التوقف عن الكيل بمكيالين في القضايا الدولية

مسيرة جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية بالذكرى السنوية للصرخة

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تحذير إيران من تسييس الوكالة الدولية والإستعداد للرد

شاهد..100 يوم على الحرب في اوكرانيا فما هو الجديد؟

في ذكرى رحيل الامام الخميني (رض).. بلقاسم حسن: اثار الامام الخميني (رض) تسجل في التراث الاسلامي الفكري

مباراة ودية تجمع ايران والجزائر يوم 12 يونيو الجاري