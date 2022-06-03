شاهد..100 يوم على الحرب في اوكرانيا فما هو الجديد؟

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف": "أحد الأهداف الرئيسية للعملية هو حماية الناس في جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية، تم اتخاذ تدابير لضمان حمايتهم وتحققت نتائج معينة، روسيا ستواصل العمليات حتى تتحقق جميع الأهداف".

في الأثناء تنتظر كييف تسلم أنظمة إطلاق صواريخ أقوى وعد بها الرئيس الأميركي "جو بايدن"، على أمل أن يغير ذلك ميزان القوى على الأرض.

وكشف وزير الدفاع الأوكراني أن الطواقم بدأت التدرب في أوروبا والولايات المتحدة على استخدام راجمات الصواريخ الأميركية، ودعا الغرب إلى اتخاذ إجراءات لتسريع عمليات إرسال المساعدات العسكرية.

لكن ثمة مخاوف لدى حلف شمال الأطلسي الناتو، من أن تتحول العمليات العسكرية إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.

وصرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "يجب أن تستعد الدول الغربية لحرب استنزاف على أمد طويل، الحرب في أوكرانيا يمكن أن تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها؛ لكننا لا نرى أي بوادر بهذا الاتجاه في هذه المرحلة".

تتقاسم الأمم المتحدة الآراء مع ستولتنبرغ، فهي تعتبر أن هذه معركة لن ينتصر فيها أي طرف، بدلا من ذلك فهي تحصد الخسائر على كافة الصعد وخصوصا فيما يتعلق بحياة المدنيين.