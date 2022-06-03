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الهند: على أوروبا التوقف عن الكيل بمكيالين في القضايا الدولية

الهند: على أوروبا التوقف عن الكيل بمكيالين في القضايا الدولية
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

رفض وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار الاتهامات الموجهة لبلاده بـ"تسييس مشتريات النفط الروسي"، داعياً أوروبا إلى "التوقف عن الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية".

العالم - أسيا والباسفيك

وجاء ذلك في معرض ردّ جايشانكار، خلال مشاركته اليوم الجمعة في منتدى "Globsec 2022" للأمن الدولي، والذي يعقد في عاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، على مزاعم بأنّ الهند "تموّل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عن طريق شراء النفط من موسكو".

وقال الوزير: "فيما يتعلق بمشترياتنا من النفط، لا نعرض على الناس الذهاب لشراء النفط الروسي"، مضيفاً: "نحن نرسل الناس طالبين منهم شراء النفط، ونشتريه بأفضل العروض الموجودة في السوق.. لذلك لا أعتقد أنه ينبغى إعطاء الأمر صبغة سياسية".

كما أشار جايشانكار إلى أنّ أوروبا أيضاً "تشتري اليوم النفط والغاز من روسيا، وإن تمّ وضع الحزمة الجديدة من العقوبات ضدّ روسيا فقد تمّ وضعها مع مراعاة مصالح رفاهية المواطنين الأوروبيين".

ووجه المسؤول الهندي نصيحةً إلى الأوروبيين قائلاً: "إذا كان بإمكانكم الاهتمام بأنفسكم، فيمكنكم إبداء الاهتمام بالآخرين أيضاً".

وتابع: "لقد حان الوقت لأن تتجاوز أوروبا عقليتها التي تفترض أنّ مشكلات أوروبا هي مشكلات العالم، ولكنّ مشكلات العالم ليست مشكلة أوروبا".

ورداً على سؤال عن مدى كون الهند جزءاً من محور غربي أم آخر صيني، أجاب رئيس الوزراء الهندي: "هذا تصوّر مسبق تحاولون فرضه على الهند. لا يعتقد أحد أنّه من الضروري أن تنضم الهند إلى أيّ محور. يحق للهند اتخاذ خياراتها الخاصة التي ستكون بمثابة توازن بين قيمها ومصالحها".

وقال: "أنا كهند أمثل خمس سكان العالم، وخامس أو سادس أكبر اقتصاد في العالم. يحقّ لي أن يكون لي الجانب الخاص بي، ويحق لي أن أوازن بين مصالحي الخاصة وأن أتخذ قراراتي بنفسي".

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