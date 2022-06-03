الحج العراقية تعلن تسيير رحلات لاداء العمرة برا

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان إن "الهيئة العليا للحج والعمرة في مؤتمرها الأول الخاص بسائقي حافلات نقل الحج البري، وأكد رئيس الهيئة سامي المسعودي على "الدور الجوهري الذي يمثله السائقون وآدائهم المحوري في دعم ونجاح عمل الهيئة واصفاً إياهم بالقادة".

وأوضح المسعودي أن"من فوائد النقل البري للحجاج هي التشرف بزيارة المسجد النبوي المبارك لمرتين خلال موسم الحج وسهولة التنقل ما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة الى إمكانية الرجوع الى أرض الوطن دون التأثر بتلكؤ وتأخير رحلات العودة عن طريق الجو".

وأوصى السائقين بضرورة " الالتزام بقيافة الزي الرسمي وأن يظهروا بابهى حلة لأنهم يمثلون واجهة الوطن، وتطبيق القوانين والأنظمة المرورية في المملكة العربية السعودية".

وشدد على أهمية التقيد بتبليغات وتوجيهات لجنة التفويج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتحلي بسعة الصدر عند التعامل مع الحجاج باعتبارهم آباء وأمهات وأخوة لهم".

وأعلن المسعودي موافقة السلطات السعودية على تسسير رحلات العمرة بعد انتهاء موسم حج هذا العام، مشيراً إلى إمكانية أن يكون العراق ممراً لقوافل معتمري الدول المجاورة لما فيه من فوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للبلد.