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بلقاسم حسن : الإمام الخميني قائد أكبر ثورات القرن العشرين وقائد ثورة كبرى ذات طابع إسلامي في الوقت الذي كانت باقي الثورات ذات طابع آخر

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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