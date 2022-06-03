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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بلقاسم حسن: التونسيون أحبوا الثورة الإسلامية ويؤيدون موقفها تجاه فلسطين
بلقاسم حسن: يكفي أن الكيان الصهيوني يعتبر ايران هي العدو اللدود ويعمل لمحاصرتها واغتيال علمائها
بلقاسم حسن:ايران صديقة فلسطين والخلافات التي يتحدثون عنها يثيرها طائفيون
بلقاسم حسن: الإمام الخميني كان يعتبر القدس وفلسطين بوصلة الثورة
بلقاسم حسن: الامتحان الكبير جاء بعد انتصار الثورة الاسلامية حيث خرجت من مشاكل وتحديات كثيرة منها الحرب العراقية الايرانية
بلقاسم حسن: الشعب الإيراني اندمج مع قائده (الإمام الخميني) في أهداف تعبر عن ذاته لأنه عاش الاضطهاد واستبداد الشاه
بلقاسم حسن: الشعب الإيراني كان بحاجة الى اصلاحات اجتماعية كبرى واستعادة الهوية الاسلامية وهذا سر تمسكه بالثورة
بلقاسم حسن: مواقف الإمام الخميني كانت تصب في مصلحة القضية الفلسطينية والأمة الإسلامية على عكس مصالح بعض الدول
بلقاسم حسن:الإمام الخميني لم يكن يعمل على أن تُصدر الثورة الإسلامية إلى خارج ايران لكن الشعوب العربية إستلهمت من الثورة الإسلامية الكثير
بلقاسم حسن: الإمام الخميني هو رمز الثبات في وجه أحد أطغى حكام العالم أي شاه إيران الذي كان حليفا كبيرا للقوى الاستعمارية
بلقاسم حسن: الشعب الإيراني اندمج مع قائده (الإمام الخميني) في أهداف تعبر عن ذاته لأنه عاش الاضطهاد واستبداد الشاه
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.