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حزب الشعب الجمهوري: تركيا بلغت مرحلة يهين فيها أردوغان شعبه

حزب الشعب الجمهوري: تركيا بلغت مرحلة يهين فيها أردوغان شعبه
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري في تركيا، فائق أوزتراك، إن تركيا بلغت مرحلة يهين فيها الرئيس شعبه.

العالم- تركيا

وجاءت تصريحات أوزتراك تعليقا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف خلاله متظاهري جيزي بارك عام 2013 بـ"الفسدة والعاهرات".

وقال أوزتراك في تدوينة على "تويتر": "انتهى الافتراء.. بدأ السب.. يعد أولئك الذين يلعنون أمهاتنا العفيفات.. لأول مرة نرى الرئيس الذي شتم شعبه".

وأضاف: "شعبنا الحبيب يرى محنتكم.. إنه ينتظر صندوق الاقتراع ليقدم لكم الدرس.. سوف ترحل مع كل الافتراءات والشتائم".

وفي العام 2013، اندلعت مظاهرات ضخمة كانت الأكبر في تاريخ تركيا، كرد فعل على التخطيط العمراني لحكومة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يهدف إلى بناء ثكنات عثمانية على المساحات الخضراء القليلة المتبقية في مدينة إسطنبول.

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