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محمد عبدالسلام: توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة العدوان مع إيرادات الحديدة هو الحل لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في اليمن

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

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