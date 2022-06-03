مسؤول إيراني يؤكد دعم سوريا في مواجهة العدوانية الغربية

العالم - سوريا

وأدان حداد عادل في مقابلة مع سانا في موسكو اليوم السلوك العدواني للقوات الأمريكية في سوريا والذي يترافق مع فشل شعارات الحرية وحقوق الإنسان والتي أثبتت أنها عقيمة وفاشلة ولا يمكن تمريرها على الشعب السوري العريق الذي عرف التطور الحضاري قبل ولادة هذه البلدان.

وأكد حداد عادل أن الشعب السوري ببسالته وصموده في وجه العدوان الأمريكي والأطلسي وأعوانه قادر على تحقيق استقلاله وحريته وسيادته معرباً عن ثقته بأنه سيتجاوز أيضاً جميع الصعاب.

وقال حداد عادل: إن الأمريكيين كما فروا من أفغانستان سيجرون أيضاً ذيول الخزي والعار وسينسحبون من سوريا.. مجدداً دعم إيران لسوريا وشعبها في مواجهة المؤامرات الغربية.

بدوره قال مدير معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أليكبير أليكبيروف: إن المجموعات الإرهابية هي رديف القوى الاستعمارية ويجب القضاء عليها من أجل خلق عالم متوازن تسوده المساواة والعدالة.

ولفت الباحث الروسي إلى أن الولايات المتحدة تحمل الثقافة الأنكلوسكسونية الهمجية التي لا تعرف حدوداً لأطماعها مؤكداً أنها ثقافة استعمارية لا تزال البلدان الغربية والولايات المتحدة تعتمدها منهجاً في علاقاتها مع البلدان الأخرى ولا تعترف بسيادتها واستقلالها.

واعتبر الباحث الروسي أن تفكك الاتحاد السوفياتي جعل هذه الثقافة تعود مجدداً إلى رؤوس صانعي القرار في الغرب الجماعي ضاربين عرض الحائط بكل المبادئ والقواعد الدولية.