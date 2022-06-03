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وزير داخلية إيران قدراتنا الدفاعية والصاروخية اذهلت الأعداء

وزير داخلية إيران قدراتنا الدفاعية والصاروخية اذهلت الأعداء
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية احمد وحيدي ان القدرات الدفاعية والصاروخية التي تمتلكها الجمهورية الاسلامية الايرانية اذهلت الأعداء.

العالم - إيران

وخلال تفقده لمعرض القدرات الدفاعية والصاروخية بمدينة مشهد اردهال بمحافظة اصفهان ، قال وزير الداخلية احمد وحيدي: ان القدرة الدفاعية هي أحد المكونات الرئيسية للقدرة الوطنية، وبالنظر إلى المؤامرات العديدة الموجودة على الصعيد العالمي ضد الجمهورية الإسلامية ، يجب علينا تحسين قدرتنا الدفاعية قدر الإمكان.

ضاف: ان الشباب الثوري والنخبة والقوات المسلحة البطلة والمهندسون والباحثون المقتدرون حققوا إنجازات مهمة في المجال الدفاعي والأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية الأمر الذي اذهل الأعداء.

وتابع وحيدي قائلا: ان إيران الإسلامية أصبحت من أهم القوى في العالم في مجال الطائرات المسيرة والصواريخ، وبالطبع كل هذا من أجل الدفاع عن الأمة الإسلامية وشرف هذه الأرض وكرامتها وهي تحت تصرف القوات المسلحة، حتى لا يفكر الأعداء أبدًا في مهاجمة بلادنا القوية.

وادان وزير الداخلية الجريمة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد صياد خدائي العقيد في قوة القدس، وقال: ان الكيان الصهيوني الغاصب يعتقد أنه يمكن بارتكاب اعماله الجبانة ان ينال من إرادة أبناء ايران الشجعان من خلال اغتيال ابن الشعب الباسل، في حين أن هذه المحاولات اليائسة لهذا الكيان قد باءت بالفشل، ومن المؤكد أن الانتقام سيأتي بعد هذه الأعمال الدنيئة.

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