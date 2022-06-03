ثلاث مسيرات حاشدة بذكرى الصرخة في الجوف

العالم- اليمن

حيث خرج أبناء مديريات الجوف الأسفل بمسيرة حاشدة في سوق الاثنين بمديرية المتون، مرددين شعار الصرخة وهتافات منددة بالمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.

كما شهدت ساحتا رجوزة والمراشي مسيرتين حاشدتين لأبناء مديريات برط والحميدات وخب والشعف، شارك فيها قيادات في السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء وجموع غفيرة من المواطنين.

وأشارت بيانات صادرة عن المسيرات الحاشدة إلى أن الشعار هو عنوان لمشروع قرآني متكامل شامل لكل جوانب الحياة يعيد للأمة هويتها ويحقق لها نهضتها وعزتها وكرامتها واستقلالها.

وأكد أبناء محافظة الجوف المضي في تحمل المسؤولية الدينية والبراءة من أعداء الله، والتصدي لقوى الاستكبار العالمي، ومواجهة المعتدين والمنافقين.

وأشاروا إلى أن واجب الأمة الإسلامية أن تنهض بمسؤولية الجهاد في سبيل الله دفاعا عن هويتها الإسلامية وعن مقدساتها وأرضها وعرضها.

وجددت بيانات مسيرات الجوف التمسك بالقضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني، والاستعداد لخوض المعركة الكبرى كتفا بكتف مع محور المقاومة، لمواجهة غطرسة الكيان الإسرائيلي وتماديه في الاعتداء على القدس والمسجد الأقصى.