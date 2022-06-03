الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كلمة الرئيس ابراهيم رئيسي في مراسم إحياء الذكرى الـ 33 لرحيل الإمام الخميني

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. حرفة الفخار أقدم الحرف المتوارثة بالبحرين تواجه خطر الاندثار

في ذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية العامري: الجمهورية الاسلامية تحولت لجبهة عالمية في مواجهة الاستكبار

مسيرة حاشدة في تعز اليمنية بذكرى الصرخة

النخالة: إيران تقف داعمة ومؤيدة لمقاومة الشعب الفلسطيني

تجمع العلماء المسلمين: الإمام الخميني (رض) واجه الاسلام الأميركي

رئيس الوفد الوطني يتحدث عن الحل لصرف المرتبات في اليمن