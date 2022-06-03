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رئيسي: عندما يقر البيت الابيض بفشل سياسة الضغوط القصوى هذا يعني أن الشعب الإيراني قد أفشل المخططات الاميركية

الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

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