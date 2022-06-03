مسيرة حاشدة في تعز اليمنية بذكرى الصرخة

العالم- اليمن



وفي المسيرة القى عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي ، كلمة اكد فيها أن الصرخة كسرت حاجز الخوف من أمريكا و"إسرائيل" والدول الاستعمارية، في الوقوف ضد مشاريعها التآمرية ضد الإسلام والمسلمين .



وحث الجميع تحمل المسؤولية الدينية في مواجهة المعتدين والمنافقين، مبينا ان الصرخة شعار الحق وهتاف الحرية وحصانة للأمة من الوقوع في مصيدة التطبيع وما تُروج له الدول المطبعة من سلام زائف مع العدو الإسرائيلي.



ولفت عضو السياسي الأعلى السامعي ، إلى موقف اليمن الرافض للوصاية الخارجية ، وتمادي دول العدوان في البغي والعدوان .



وجدد التأكيد على موقف الشعب اليمني التمسك بالقضية الفلسطينية واستعداده خوض المعركة مع محور المقاومة لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني .



فيما ردد المشاركون في المسيرة التي حضرها قيادات السلطة المحلية ومشايخ وأعيان محافظة تعز ، شعار الصرخة تأكيداً على دوره في توحيد صف الأمة وتعزيز الصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.



ورفعوا اللافتات والشعارات المؤكدة على أهمية الصرخة في تحصين الأمة وتعبئتها وفضح ما يخطط له الأعداء على الشعب اليمني والأمة والتحرك في واجهة قوى التسلط والاستكبار.



وأشار المشاركون، إلى أن الشعار ليس لفئة أو جماعة وإنما لأحرار اليمن وأبناء الأمة وعنوان لحرية وكرامة الشعب اليمني والأمة في وجه قوى الظلم والطغيان.



وصدر عن المسيرة بيان أكد أن الشعار عنوان لمشروع عملي متكامل وشامل لكل جوانب الحياة يُعيد للأمة هويتها ويحقق لها نهضتها وعزتها وكرامتها.



ولفت إلى أن شعار الصرخة موقف ديني ينسجم مع القرآن الكريم وحركة أنبياء الله ورسله من المجرمين ويرسخ حالة السخط والعداوة التي أراد الله أن تحملها الأمة لليهود والنصارى.



وأشارالبيان ، إلى أن الشعار يحصّن الأمة من الخداع والتلبيس ويفضح العدو فيما يخطط ويصنع على مستوى العناوين والرموز والثقافات والأعداء الوهميين، حتى على مستوى المفاهيم والمفردات والمصطلحات وله دور كبير في توحيد الأمة.