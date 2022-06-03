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في ذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية

العامري: الجمهورية الاسلامية تحولت لجبهة عالمية في مواجهة الاستكبار

العامري: الجمهورية الاسلامية تحولت لجبهة عالمية في مواجهة الاستكبار
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس تحالف الفتح في العراق الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الجمعة، بياناً عن ذكرى رحيل الامام الخميني(قدس سره) .

العالم - العراق

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في ذكرى الـ33 لرحيل مفجر الثورة الاسلامية العامري: الجمهورية الاسلامية تحولت لجبهة عالمية في مواجهة الاستكبار

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