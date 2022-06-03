تظاهرات في السودان في الذكرى الثالثة لمجزرة فض الاعتصام

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شباب يبحث عن مستقبل تسوده العدالة والحرية والسلام قوبلوا بالرصاص الحي على مرأي ومسمع الجيش السوداني ، وضاعت القضية في أضابير المحاكم واختفي من تسبب في تلك الجرائم في غياب تام للعدالة، لكن ما زال العم جعفر يحدوه الامل في تحقيق العدالة يومًا ما.

مليونية الثالث من يونيو في الذكري الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة تأتي هذا العام في أجواء يشوبها الحزن والألم على مئات القتلي والاف الجرحي والمفقودين، وغضب يحتدم علي استمرار القتل والعنف المفرط علي المتظاهرين السلميين في شوارع الخرطوم وبقية ولايات السودان.

ويؤكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات والتصعيد أكثر وأكثر دون الالتفات لرفع حالة الطوارئ ولا المبادرات الداخلية والخارجية والتي يرون أنها تصب في شرعنة الانقلاب العسكري وتثبيت دعائم حكمه.

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