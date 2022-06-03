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مصرع "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا

مصرع
الجمعة ٠٣ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة مصرع فرنسي قاتل في أوكرانيا ضد القوات الروسية.

العالم-اوروبا

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية "تلقينا النبأ المحزن الذي يفيد بوفاة فرنسي متأثرا بجروحه في معارك في أوكرانيا".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال مصدر أمني إن الرجل "مقاتل ذهب بصفة متطوع" إلى أوكرانيا ولم تكشف هوية الفرنسي ولا المكان الذي قتل فيه.

وكانت إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية قد أشارت إلى مقتل "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه قضى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف مدفعي في منطقة خاركوف شمال شرق أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه التحق بما يسمى "الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا وكان يشارك في معارك ضد الجيش الروسي".

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مصرع "أول مقاتل فرنسي" في أوكرانيا

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