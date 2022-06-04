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المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعرب عن ترحيبه بموافقة الأطراف المتنازعة في اليمن باقتراح المبعوث الاممي لتمديد وقف إطلاق النار لشهرين آخرين

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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