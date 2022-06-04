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حسين كنعاني مقدم: الامام الخميني كان معاديا للصهيونية وللظلم والجور

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

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شاهد بالفيديو.. كنعاني مقدم : عصر الامام الخميني (قده) لازال مستمرا

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