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الجيش اللبناني: قتيل و5 جرحى عسكريين في عملية الشراونة

الجيش اللبناني: قتيل و5 جرحى عسكريين في عملية الشراونة
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني عن سقوط قتيل و5 جرحى عسكريين في عملية دهم في منطقة الشراونة – بعلبك .

العالم - لبنان

وقال الجيش في بيان انه “بتاريخ 3 / 6 / 2022 خلال عملية دهم نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز) الملقب بأبو سلة في منطقة الشراونة_ بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى استشهاد العريف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح.

وتدخلت على الفور وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلا من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها.

كما سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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