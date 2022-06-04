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كنعاني مقدم : عصر الامام الخميني (قده) لازال مستمرا

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية حسين كنعاني مقدم انه لايزال عصر الامام الخميني مفجر الثورة الاسلامية في ايران (قده) مستمرا ولايمكن ان نقول بانه قد رحل وان خدماته لاتزال ماثلة.

العالم - خاص العالم

واضاف كنعاني مقدم في تغطية خاصة لمراسم احياء الذكرى الثالثة والثلاثين لرحيل الامام الخميني ( رض ) على شاشة قناة العالم ، ان الامام الخميني كان معاديا للصهيونية وللظلم والجور.

وتابع ان الامام الخميني اوجد هذه الثورة واعتمد على الشعب واقتلع العرش الملكي في ايران، وان الامام الخميني حدد اطر الثورة الاسلامية على اساس مبادئ قوية وقال ان الشعوب هم اولياء نعمتنا واعاد الهوية الاسلامية للشعب الايراني.

واضاف ان الامام الخميني (قده) رسخ فكرة الدفاع عن الشعب والبلد يجب ان يكون من قبل الشعب وبالعودة الى شخصية الامام الخميني نشاهد انها كانت مبنية على اساس وتعاليم الاسلام.

واشار كنعاني مقدم الى ان الكثير من المفكرين يؤكدون بان الطريق الصحيح للتحرر هو الطريق الذي رسمه الامام الخميني، وان الامام الخميني اثبت بان اساس الجمهورية الاسلامية هو الاسلامية والقران والشعب.

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شاهد بالفيديو.. كنعاني مقدم : عصر الامام الخميني (قده) لازال مستمرا

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