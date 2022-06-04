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برلسكوني يكشف ’حقيقة مرة’ حول أزمة أوكرانيا

برلسكوني يكشف ’حقيقة مرة’ حول أزمة أوكرانيا
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في مقال نشره في صحيفة "جورنالي" اليوم السبت، أن أحداث أوكرانيا كشفت عزلة الغرب عن بقية العالم.

العالم - أوروبا

وأشار برلوسكوني إلى أنه بخلاف الولايات المتحدة وحلفائها، رفضت معظم الدول إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف: "كشفت الأزمة في أوكرانيا عن حقيقة مرة للغاية. كان الرد الغربي بالإجماع، ولكن ماذا نعني بالغرب؟ الولايات المتحدة وأوروبا وبعض البلدان في منطقة المحيط الهادئ والتي لها علاقات تقليدية مع الولايات المتحدة، ومن بينها أستراليا واليابان. أما دول العالم الأخرى فلم يكن أي منها (انضم إلى موقف الغرب)" .

وخص برلوسكوني بالذكر تركيا التي رفضت، رغم أهمية دورها في حلف الناتو، فرض عقوبات على روسيا.

وخلص السياسي الإيطالي المخضرم إلى أن "ما أظهرته لنا الأزمة الأوكرانية هو مؤشر مقلق للحاضر وخاصة للمستقبل. روسيا معزولة عن الغرب، لكن الغرب معزول عن بقية العالم".

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