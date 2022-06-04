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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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لن ننسی
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قائد الثورة الاسلامية : الامام الراحل وفي فترات محددة كان يعلم الشعب اين هي ساحة النظال
قائد الثورة الاسلامية : الامام الخميني ادخل الشعب الى الساحة وابقاهم وابعد عنهم الياس
قائد الثورة الاسلامية : الشعب هو الذي اوصل الثورة الى النصر
قائد الثورة الاسلامية : الثورة الاسلامية كانت ثورة اهتمت بالجانب المادي للانسان والجانب المعنوي
قائد الثورة الاسلامية : الثورات الصغيرة والكبيرة سواء الثورة الفرنسية او السوفياتية وباقي الثورات كانت مفقودة فيها المعنوية
قائد الثورة الاسلامية : رغم مضي 43 عاما اقيمت اكثر من خمسين انتخابات في البلاد
قائد الثورة الاسلامية :الشعب انتخب نظام الجمهورية الاسلامية في انتخابات حرة ونهزيهة
قائد الثورة الاسلامية : في الجمهورية الاسلامية تحققت الثورة الاسلامية بحضور الشعب وان الشعب لن يبعد عن الثورة واقيم الاستفتاء العام
قائد الثورة الاسلامية : فرنسا عادت بعد حوالي 12 عاما على الثورة الى الملكية
قائد الثورة الاسلامية : الثورة الاسلامية هي الاكبر لان فيها ميزات متعددة
السيد حسن الخميني : الامام الخميني كان حقيقة ناصعة
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.