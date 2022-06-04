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خطاب قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي في مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني (رض)

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

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