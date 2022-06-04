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قائد الثورة الاسلامية : امامنا الجليل هو روح الثورة الاسلامية والجمهورية الاسلامية واذا مانزعت هذه الروح ستبقى نقشا على الجدران

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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