العراق..الكشف عن 60 رحلة مجهولة للقوات الامريكية في قاعدة الحرير

العالم-العراق

وقال المعموري ان” قاعدة الحرير في اربيل تقع ضمن اراض العراق وهي نقطة تمركز للقوات الامريكية لافتا الى انه وفق المعلومات بانه قامت بـ60 رحلة مجهولة خلال ايار الماضي نقلت خلالها العشرات من الاشخاص كميات كبيرة من الحملات دون علم السلطات العراقية”.

واضاف المعموري،ان” حرية تحليق الطائرات الامريكية في قاعدة الحرير ونقلها الاشخاص والبضائع كيفما تريد دون اي رقابة تجاوز على السيادة وانتهاك صارخ لمفهوم الامن القومي يستدعي وقفة من قبل السلطات الامنية الاتحادية”.

واشار الى انه” لايستبعد ان تكون تلك الرحلات مشبوهه في مضامينها خاصة وانها غير معلومة للسلطات الاتحادية”.

وتنتشر القوات الامريكية في قاعدة الحرير قرب اربيل وهي تقوم برحلات جوية شبه يومية في اتجاهات مختلفة منها سوريا”.