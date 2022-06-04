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لما تستغل امريكا الوكالة الدولية للضغط على ايران ؟

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد ان هناك حالة من الضغوط الامريكية على الجمهورية الاسلامية.

العالم - خاص العالم

واوضح جهاد سعد في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) انه يبدو ان امريكا بعد كتابة السطور الاخيرة من الاتفاق تريد من الجمهورية الاسلامية ضمانات امنية للكيان الصهيوني وتريد ان تعود ايران حسب التعبير الذي تستخدمة الدبلوماسية الامريكية كـ"دولة عادية" ومعنى هذا الا تكون دولة ثورية وان لا تناصر قضايا المستضعفين وتنسحب من القضية الفلسطينية.

واضافا ان امريكا لا تريد ان يقتصر الامر على اتفاق نووي تستفيد منه الجمهورية الاسلامية اقتصاديا فيما تبقى فعالة على مستوى المنطقة وعلى مستوى النفوذ وعلى مستوى الضغط على مصير ومستقبل الكيان الصهيوني، خاصة ان امريكا تريد ان تفرغ هذه المنطقة من عناصر الممانعة.

المزيد بالفيديو المرفق..

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