السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
٠٧:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية :الامام كان الانسان الممتاز والفذ

السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مايكروسوفت تكشف عن حاسب Surface الجديد

شاهد بالفيديو.. خبير اعلامي : الوكالة الدولية فقدت حيادها بشان الاتفاق النووي الايراني

لما تستغل امريكا الوكالة الدولية للضغط على ايران ؟

العراق..الكشف عن 60 رحلة مجهولة للقوات الامريكية في قاعدة الحرير

رئيس الاتحاد الأفريقي يخبر بوتين بأن أفريقيا ضحية للحرب

لقاء ودي بين الرئيس الايراني وأهالي مدينة تبريز