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السيد الصدر يعلق على انسحابه من خطابه يوم أمس

السيد الصدر يعلق على انسحابه من خطابه يوم أمس
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

علق زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، على انسحابه من خطابه يوم أمس الجمعة، خلال إلقائه كلمة في محافظة النجف الأشرف.

العالم-العراق

وقال الصدر في بيان : "عَظَّمَ اللهُ أجورنا وأجوركم، وتَقبَّلَ الله أعمالكم بأحسن القبول، وبكلِّ صِدقٍ ومَحَبَّةٍ أقول لكلِّ مَنْ أحيا الذِكرى السَنويَّة في داخل العراق وخارجه: حَيّاكُم الله والشُكر لَكُم مِنَ الله على هذا الإخلاص والمَحبَّة والعاطِفَة لصاحِب الذِكرى ونجليه وَلي: أنا العبد الفقير المُحتاج لرحمةِ رَبّه.. ولآلِ الصدرِ الكِرام".

وأضاف: "أُقَدِّم اعتذاري عن الإنسحاب من بينكم أثناء إلقاء الكلمة حِفاظاً على سلامتكم أولاً.. ولكي تستمرّ حياتي في خدمتكم ثانياً، كما لم يشأ الله أنْ أكون في سيارة السيّد الوالد واخوتي (قدّس الله أسرارهم) في يوم الاستشهاد، فأسألكم الدُعاء لي بنيلِ الشهادة لألتَحِق بركبهم (قدس)".

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