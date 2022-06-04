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قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا "قسد" بريف دير الزور

قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

قتل مسلحان من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وأصيب ثلاثة آخرون أثناء تصدي أهالي بلدة ابو حمام بريف دير الزور الشرقي لمجموعات مسلحة من الميليشيا داهمت البلدة واقتحمت المنازل بوحشية وأقدمت على تخريب الممتلكات الخاصة والعامة داخلها.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” داهمت بأكثر من 50 سيارة وآلية عسكرية محملة بالمسلحين بلدة أبو حمام بريف دير الزور مستخدمة الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأطلقت النار عشوائياً على منازل الأهالي الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين وإحراق سيارتي دفع رباعي للميليشيا.

وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت على تفجير عدد من منازل المدنيين في حي الموح داخل بلدة أبو حمام ضمن منطقة الشعيطات وفرضت حصاراً بعشرات الآليات والعربات العسكرية على حيي الموح والعاليات مع إقامة عدد من الحواجز المسلحة عند مداخل ومخارج البلدة.

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