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ایران تفند مزاعم عن الهجمات السيبرانية علی نظام جوازات السفر بمطار الإمام الخميني (ره)

ایران تفند مزاعم عن الهجمات السيبرانية علی نظام جوازات السفر بمطار الإمام الخميني (ره)
السبت ٠٤ يونيو ٢٠٢٢ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

نفى المتحدث باسم شركة مدينة "الامام الخميني (رض)" المطارية "جواد صالحي" هجمات سيبرانية علی نظام جوازات السفر في المطار معلنا عن إصلاح الخلل الفني الذي تعرض له.

العالم - ايران

واعلن صباح اليوم السبت بعض الركاب في مطار الإمام الخميني (ره) عن تعطل نظام جوازات السفر في المطار، مما تسبب في حالات تأخير بمدة عدة ساعات في المطار.

وفند جواد صالحي هجمات سيبرانية علی نظام جوازات السفر في المطار قائلا من الصعب جدًا بل من المستحيل، اختراق نظام جوازات السفر وكان مجرد مشكلة في الأجهزة وتم حلها.

من جانبه صرح رئيس ادارة مراقبة الحدود الجوية بمطار الامام (ره) العقيد "حيدري سيرات" قال : من ساعة 00:30 إلى 2:45 صباح هذا اليوم (السبت)بالتوقيت المحلي، تعطلت عملية قبول الركاب بسبب حدث خطأ فني معلنا عن إصلاح الخلل الفني في ساعة 02:45 صباحا.

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